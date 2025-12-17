Inter'de oynayan Andy Diouf, Fenerbahçe'nin maçına geldi

- Inter oyuncusu Andy Diouf, Fenerbahçe-Panathinaikos EuroLeague maçını yerinde izledi.
- Maçta Fenerbahçe, Panathinaikos'a 81-77 yenilerek galibiyet serisini kaybetti.
- Diouf'un maçı takip etmesi ve takımın maskotu ile fotoğraf çektirmesi taraftarları heyecanlandırdı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Fenerbahçe, EuroLeague'in 16. hafta maçında Ergin Ataman yönetimindeki Yunan ekibi Panathinaikos'a 81-77'lik skorla mağlup oldu.
Sarı-lacivertlilerin 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
DIOUF MAÇI İZLEDİ
Inter'in yıldız oyuncusu Andy Diouf'tan çarpıcı bir hareket geldi.
Fransız oyuncu, Fenerbahçe ile Panathinaikos arasında oynanan mücadeleyi yerinden takip etti.
Fenerbahçe'nin maskotu Yellow ile fotoğraf çekilen futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlarda heyecan yarattı.
BONSERVİSİNE 20 MİLYON EURO VERİLDİ
22 yaşındaki orta saha, Inter ile bu sezon 7 maçta 155 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.
Diouf, sezon başında Lens'ten 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.