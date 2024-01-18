İrfan Can Eğribayat: Her maçı kazanmak için çıkıyoruz Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adanaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği 1. Lig temsilcisi Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İrfan Can Eğribayat, "Öncelikle benim için çok duygusal bir maçtı. 13 sene formasını giydiğim Adanaspor'a karşı oynadım, hem de kızım ilk maçıma geldi. Doğduğundan beri bana uğurlu geldi. 1 Haziran doğumlu, 11 Haziran'da kupa kazandık. 1 yaşına gelmeden 1 kupası var. Umarım böyle kupa kazanmaya devam eder" dedi.

"Her maçı kazanmak için çıkıyoruz"

25 yaşındaki kaleci, "Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Taraftarlarımıza güzel bir görsel şölen sunduk. Hafta sonu önemli bir maçımız var. Ona odaklanmış durumdayız. Lig maçlarına şimdi biraz daha önem vermemiz gerekiyor. İnşallah seriyi devam ettiririz ve puan farkını açıp sezon sonunda mutlu sona ulaşırız" ifadelerini kullandı.

"Çok şükür kazanıyoruz"

İrfan Can ayrıca, "Geçen sene de böyleydi ilk maçlarda. Güzel bir aile ortamımız var. İsmail Hoca herkese aynı şekilde yaklaşmaya çalışıyor. Bence bir diğer avantaj da her mevkide oynayabilecek 2-3 kaliteli oyuncu var. O yüzden her maçı kazanmaya çıkıyoruz, çok şükür kazanıyoruz" şeklinde konuştu.