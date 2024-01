Haberler



Futbol



İrfan Can Eğribayat: Her maçı kazanmak için çıkıyoruz

İrfan Can Eğribayat: Her maçı kazanmak için çıkıyoruz Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adanaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.