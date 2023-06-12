İrfan Can Eğribayat'tan dikkat çeken hareket: Göztepe'yi yok saydı Göztepe'nin eski kalecisi olan Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat, daha önce yaşadığı sorun nedeniyle sarı-kırmızılı camiaya tepkili. Deneyimli oyuncu bunu son yaptığı paylaşımla da gözler önüne serdi.

Fenerbahçeli file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Başakşehir finalinin ardından görüşlerini aktardı.

Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yapan genç file bekçisi, şu sözleri kullandı:

Sezonu şampiyon bitirememiştik ligde, çok üzülmüştük. Taraftarlarımızı da üzdüğümüzün farkındaydık. Bu kupa onlara armağan olsun. Uzun zamandır bekliyorlardı. Çok şükür ben de ilk senemde kızım doğduktan sonra bir kupa kazanma şansı yakaladım Allah'a şükürler olsun. İnşallah seneye daha nice kupalar kazanırız. Her zaman mücadele ediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Takımımıza katkı verebiliyorsak ne mutlu bize.

Dikkat çeken ayrıntı

Öte yandan tecrübeli kaleci, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Göztepe Stadı'nın yerine "Herhangi bir yer" ibaresi kullandı.

Hatırlanacağı üzere Göztepe ve Alanyaspor maçının ardından İrfan Can, tribünlerle bir tartışma yaşamış ve sonrasında kadro dışı kalmıştı.

Deneyimli eldiven açıklamasında vefat eden çocuğuna küfredildiğini söylese de hareketinden dolayı özür dilemişti.