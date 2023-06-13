İrfan Can Kahveci: Ben kanat değilim, 8 numara oynamak istiyorum

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Haber Global'e yaptığı açıklamalarda çarpıcı ifadeler kullandı.

Sezon boyunca eleştirilerin odağında olan Kahveci, oynadığı mevkiden memnun olmadığını da açıkça söyledi.

Benim yerim 8 numara, ondan önceki takımımda da 8 numara oynadım. Kariyerimin en iyi dönemlerini o mevkide geçirdim. Sezon boyunca kanatta oynadım, sesimi çıkarmadım ama ben kanat özelliklerine sahip değilim. Umarım gelecek sezon kendi pozisyonumda oynarım.