İrfan Can Kahveci: Bu sene kariyer sezonumu yaşadım Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımımızın yıldız futbolcularından İrfan Can Kahveci, yaptığı açıklamayla bu sene kariyer sezonunu yaşadığını söyledi.

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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, turnuva hazırlıkları kapsamında son özel maçını Polonya ile oynayacak.

Milliler yarın TSİ 21.45'te başkent Varşova'da bulunan PGE Narodowy Stadyumu'nda Polonya ile mücadele edecek.

Bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci, TRT Spor'a röportaj verdi.

"Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum"

28 yaşındaki futbolcu, sözlerine şöyle başladı:

Ligin son haftasında bireysel çalışmalara başlamıştım. Burada da devam ettim. İlk hazırlık maçından sonra da takımla çalışmalara başladım. Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Polonya maçında da hoca görev verirse oynamayı düşünüyoruz.

"İlk hedefimiz olan gruptan çıkmayı başaracağımızı düşünüyorum"

İrfan Can, gruptan çıkacaklarını söyledi.

Önceki turnuva içimizde bir ukde kaldı. Hayal kırıklığı yaşadık takım olarak. Bundan ders çıkardığımızı düşünüyorum. İlk hedefimiz olan gruptan çıkmayı başaracağımızı düşünüyorum. Her anlamda değiştiğimi düşünüyorum. Şöyle değiştim, ben her şeyden ders çıkaran bir insanım. Olgunlaştığımı düşünüyorum. Her hocadan ve her futboldan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Zamanla gerçekten bu öğrendiklerim bana avantaj sağlıyor. Sahaya kendimi daha çok verdim. Geçen yıllarda yaşadıklarım beni daha çok hırslandırdı. Kendi taraftarımın, benden çok şey beklediği için beni eleştirdiği de oldu. Onlardan da ders çıkardım. 'Bana destek olsunlar' demiştim. Onlar destek olduğu sürece ben daha da geliştim. Daha çok istediklerimi yapmaya başladım. Bunlar da farklı nedenler.

"Bu sene kariyer sezonumu yaşadım"

Geride kalan sezon hakkında İrfan Can, şu değerlendirmeyi yaptı:

Farklı mevkilerde de oynadım. Kendimi her bölgede geliştirmeye çalışıyorum. Her mevkiden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Hocalar hangisini değerlendirmek isterse elimden geleni yaparım. Her mevkide kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu sene kariyer sezonumu yaşadım. Şu anda sağ kanatta olmak bana daha hoş geliyor. Ama orta sahada da keyif aldığım zamanlar oldu. Her mevkiye kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Ama tabii ki oyun tarzına da bağlı bu. Bunlar da önemli faktörler. Hocalar nasıl değerlendirirse orada kendimi geliştirmeye çalışıyorum.

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İrfan Can Kahveci, ayrıca şu sözleri sarf etti: