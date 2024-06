İrfan Can Kahveci: Bu sene kariyer sezonumu yaşadım

ensonhaber.com

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, turnuva hazırlıkları kapsamında son özel maçını Polonya ile oynayacak.

Milliler yarın TSİ 21.45'te başkent Varşova'da bulunan PGE Narodowy Stadyumu'nda Polonya ile mücadele edecek.

Bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci, TRT Spor'a röportaj verdi.

"Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum"

28 yaşındaki futbolcu, sözlerine şöyle başladı:

"İlk hedefimiz olan gruptan çıkmayı başaracağımızı düşünüyorum"

İrfan Can, gruptan çıkacaklarını söyledi.

Önceki turnuva içimizde bir ukde kaldı. Hayal kırıklığı yaşadık takım olarak. Bundan ders çıkardığımızı düşünüyorum. İlk hedefimiz olan gruptan çıkmayı başaracağımızı düşünüyorum. Her anlamda değiştiğimi düşünüyorum. Şöyle değiştim, ben her şeyden ders çıkaran bir insanım. Olgunlaştığımı düşünüyorum. Her hocadan ve her futboldan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Zamanla gerçekten bu öğrendiklerim bana avantaj sağlıyor. Sahaya kendimi daha çok verdim. Geçen yıllarda yaşadıklarım beni daha çok hırslandırdı. Kendi taraftarımın, benden çok şey beklediği için beni eleştirdiği de oldu. Onlardan da ders çıkardım. 'Bana destek olsunlar' demiştim. Onlar destek olduğu sürece ben daha da geliştim. Daha çok istediklerimi yapmaya başladım. Bunlar da farklı nedenler.