Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci'yle ilgili konuştu: Taraftarlarımız bunu bilmiyor...

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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli hoca, Fenerbahçe taraftarının İrfan Can Kahveci adına tezahürat yapmasıyla ilgili konuştu.

Mourinho, milli futbolcunun bu hafta yaşadığı bir problemi açıkladı.

"FENERBAHÇE'NİN 35 MİLYON TANE TEKNİK DİREKTÖRÜ VAR"

Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

"Taraftarın İrfan Can Kahveci'nin adını bağırmasından dolayı çok mutluyum. Bunu her oyuncuya yapmadıkları için üzgünüm ama stadyum, taraftarlar, oyuncuları destekledikleri zaman ben mutlu oluyorum. Fenerbahçe'nin minimum 35 milyon tane teknik direktörü var. 35 milyon taraftarımız var ve bu da şu anlama geliyor 35 milyon teknik direktörümüz var.

"SADECE BİR TEKNİK DİREKTÖR KARAR VERİYOR"

Ama sadece bir teknik direktör karar veriyor. Bu vermiş olduğu kararlar doğru kararlar olabilir, yanlış kararlar olabilir ama sadece bir kişi bu kararları veriyor. Stadyumda oyuncuların adının bağırılıyor olması taraftarlar tarafından benim farklı bir karar vermemi sağlayacak değil.

"KASINDA BİR SIKINTI HİSSETTİ, ANTRENMANA ÇIKMADI"