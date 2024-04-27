İrfan Can Kahveci, bu sezon 18. kez ağları sarstı Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Beşiktaş maçında kaydettiği golle bu sezon tüm kulvarlarda 18. golüne imza attı.

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Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği gol katkısıyla dikkat çekiyor.

Üst üste üçüncü maçında da gol attı

Kariyerinin de en iyi sezonunu yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, üst üste 3 karşılaşmada da fileleri havalandırmayı başardı.

Başarılı oyuncu ligde Sivasspor ve Beşiktaş ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos maçlarında gol sevinci yaşadı.

Derbinin 69. dakikasında Szymanski'nin pasında topla buluşan İrfan Can, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü attı.

90 dakika forma giydi

Bu sezon Süper Lig'de 30 maçta 12 gol, 7 asistlik performans sergileyen İrfan Can, Avrupa Konferans Ligi'nde de 6 kez gol sevinci yaşadı.

Başarılı orta saha bu sezon sarı-lacivertli forma altında 18. golüne ulaştı.

Mücadeleye 11'de başlayan İrfan Can, 90 dakika sahada kaldı.

"Fenerbahçe olarak her dalda şampiyonluğa yürüyoruz"

İrfan Can Kahveci, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli futbolcu derbi sonrası sözlerine şöyle başladı:

Sporcularımız, iki Buse Naz'ımız Avrupa Şampiyonu oldu. Fenerbahçe olarak her dalda şampiyonluğa yürüyoruz.

"2-0'dan sonra daha iyi olabilirdik"

Beşiktaş derbisi hakkında konuşan İrfan Can Kahveci, şunları dedi:

Maça da çok iyi başladık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kalitemizi göstermeye çalıştık. 2-0'dan sonra daha iyi olabilirdik. Bundan da ders çıkartacağız.

"Her maçı kazanmak istiyoruz"

Şampiyonluk yarışı hakkındaki soruyu yanıtlayan İrfan Can Kahveci, şu ifadeleri kullandı: