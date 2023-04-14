İrfan Can Kahveci, psikolojik destek alıyor Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin tribünlerden gördüğü tepki sonrasında morali bozuldu.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de son dönemlerde takımda en çok eleştirilen futbolcular arasında İrfan Can Kahveci, yer alıyor.

Son maçlarda formunda büyük bir düşüş görülen milli futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından sık sık eleştiriye uğruyor.

Psikolojik destek alıyor

Yaşanan bu olumsuz tepkiler üzerine ise orta saha oyuncusunun bu süreci atlatmak için psikolojik destek almaya başladığı öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcunun uzman spor psikoloğunun tavsiyelerini dinlediği belirtildi.

Bu sezon 7 gol ve 3 asist yaptı

2020-2021 sezonunun devre arasında Başakşehir'den Fenerbahçe'ye 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayı bu sezon 34 kez giydi. Yetenekli isim bu maçlarda 7 gol ve 3 asistle oynadı.