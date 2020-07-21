İrfan Can Kahveci: Seneye burada olmayacağım

Başakşehir'in şampiyonluğunda önemli rol oynayan isimlerden olan İrfan Can Kahveci, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de uzun yıllardır şampiyonluk yarışının içinde olan Başakşehir, bu sezon ligin bitimine bir hafta kala zafere ulaşan taraf olmuş ve şampiyonluğunu ilan etmişti.

Takımın önemli oyuncularından olan İrfan Can Kahveci, Başakşehir'deki geleceğiyle ilgili konuştu.

''GELECEK SEZON BURADA OLMAYACAĞIM''

Habertürk'te yer alan habere göre; uzun bir süredir adı yurt içi ve yurt dışı olmak üzere bir çok takımla anılan İrfan Can, hakkında çıkan transfer iddiaları için oldukça net ifadeler kullandı.

Yıldız orta saha, "Yeni sezonda Başakşehir'de mi olacaksın?" şeklindeki soruya "Gelecek sezon büyük olasılıkla burada olmayacağım, ayrılıyorum. İnşallah başka bir takımın formasını giyeceğim" yanıtını erdi. Avrupa'dan önemli kulüplerin izlediği İrfan Can'ın yeni sezonda Türk futbolunu yurt dışında temsil etmesi bekleniyor.