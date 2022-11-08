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    İrfan Can Kahveci'den Casillas-Puyol paylaşımı

    İrfan Can Kahveci'den Casillas-Puyol paylaşımı

    Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Alioski ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Hikayemizi anlatma zamanı geldi" mesajını yazdı.
    • 08.11.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 09:18
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    Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'den çok konuşulan bir paylaşım geldi.

    Milli oyuncu, Ezgjan Alioski ile yer aldığı bir kareyi gülücük emojisiyle paylaşarak, "Hikayemizi anlatmanın vakti geldi." ifadesini kullandı.

    Ne olmuştu?

    Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas ve Barcelona'nın efsanesi Carles Puyol böyle bir paylaşımda bulunmuş, daha sonra bunun ciddi bir paylaşım olmadığını açıklamışlardı.

    Tecrübeli oyuncunun onlara atıfta bulunarak böyle bir paylaşım yaptığı sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

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