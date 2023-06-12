İrfan Can Kahveci'nin eşinden veda gibi paylaşım Fenerbahçe'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gözde Kahveci'nin bu yorumu veda olarak yorumlandı. Kahveci daha sonra bu mesajı sildi.

Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden İrfan Can Kahveci için sürpriz bir paylaşım geldi. Milli futbolcunun eşi Gözde Kahveci, Türkiye Kupası'nın kazanılmasının ardından seremoniden görüntüler paylaştı ve "Tüm zaferler için teşekkürler, hatırlanacaksın Fenerbahçe" ifadelerini yazdı. Gözde Kahveci, bu paylaşımında sarı-lacivertli kulübü de etiketledi. Daha sonra sildi Gözde Kahveci'nin bu paylaşımı, taraftarlar arasında "veda" olarak yorumlandı. Gözde Kahveci, daha sonra bu paylaşımında yer alan sözlerini sildi ve sarı-lacivert kalp emojileri kullanarak Fenerbahçe'yi etiketledi.