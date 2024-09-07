İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi uzatılıyor Fenerbahçe, yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci ile yeni bir sözleşme üzerinde anlaştı. 29 yaşındaki orta saha, kulübüyle olan son yılındaki sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Haber Merkezi

Fenerbahçe, yıldız orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci ile yeni bir sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya vardı.

29 yaşındaki milli futbolcu, mevcut sözleşmesinin son senesine girmişti ve geleceği hakkında çıkan birçok spekülasyon son dönemde futbol gündemini meşgul etmişti.

Ancak, kulüp yönetimi ile yapılan görüşmeler neticesinde, İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'de kalmaya karar verdiği öğrenildi.

ÜÇ YILLIK KONTRAT

Yeni anlaşmanın detaylarına göre, İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli kulüple üç yıllık yeni bir kontrat üzerinde mutabık kaldı.

Bu gelişme, milli takım kampının ardından resmiyet kazanacak ve açıklama bekleniyor.

İrfan Can, Fenerbahçe forması altında şimdiye kadar 136 maçta sahaya çıktı ve bu maçlarda rakip filelere 30 gol bırakırken, takım arkadaşlarına da 28 asist yapma başarısı gösterdi.