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    Fişeği atan holiganın ifadesi: Rastgele attım

    Fişeği atan holiganın ifadesi: Rastgele attım

    İşaret fişeğiyle Göztepeli bir taraftarı yaralayan Altaylı holiganın, Emniyet'teki ifadesi ortaya çıktı. Gözaltına alınan Furkan E. "Hedef gözetmeden, rastgele attım" dedi.
    • 30.11.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 13:17
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    Göztepe ile Altay arasında oynana mücadele, çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalmıştı.

    Konuk takımın kalecisi Ozan Evrim'in, Göztepe taraftarı Nihat Aydın'ın korner direkli saldırısına uğradığı ve Furkan E. (23) tarafından tribüne atıldığı belirlenen işaret fişeğiyle Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın yaralandığı İzmir derbisindeki olaylara ilişkin gözaltı sayısı, 28'e yükseldi.

    İşaret fişeğini atan Furkan E.'nin ise Emniyet'teki ifadesi ortaya çıktı.

    Göztepe - Altay maçında tribünden fişek atıldı - İZLE

    "Hedef gözetmeden attım"

    Furkan E.'nin, polise verdiği ifadede, "Pişmanım. Fişeği hedef gözetmeden attım, herhangi birini hedef almadan rastgele attım." dediği öğrenildi.

    Polis, patlayıcı ve yanıcı malzemelerin satıldığı iş yerine de baskın düzenledi.

    Fişeği atan holiganın ifadesi: Rastgele attım #1

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