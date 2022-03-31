Işıtan Gün'den Fatih Terim raporu

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün, kulüpte göreve başladığı dönemde yönetiminde yer aldığı Burak Elmas'a sunduğu özel raporu yayınladı. Raporda Terim'in küfrettiğini iddia etti.

Galatasaray'da kulüp üyeliğinden ihraç edilmesi gündemde olan sansasyonel yönetici Işıtan Gün, göreve geldiği dönemde başkan Burak Elmas'a "gizli ve kişiye özel" etiketiyle sunduğu “Transfer Süreçleri Hakkında” başlıklı raporu sosyal medyada paylaştı.

Söz konusu raporu mevcut başkan Burak Elmas'ın onayıyla paylaştığının altını çizen yönetim kurulu üyesi Gün, bazı şahıs ve kurum isimlerini bilerek gizlediğini ifade etti.

IŞITAN GÜN'ÜN PAYLAŞIMI

"Artık aramızda olmayan çok sevdiğim bir büyüğüm şöyle derdi:

'Hem dürüst olup hem de korkacağım öyle mi? O zaman neden yaşıyorum?'

26 Mart Cumartesi günü gerçekleşen ve bana göre Galatasaray tarihinde unutulmayacak yaralar açmış olan Olağan Genel Kurul toplantısının üzerine, bu açıklamayı kaleme almak, gerek Galatasaray camiasının gerekse kamuoyunun bilmediği ya da bir bölümünün işlerine öyle geldiği için görmezden geldiği bazı gerçekleri tüm yalınlığıyla paylaşmak istedim.

19 Haziran 2021 günü Sn. Burak Elmas, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak seçildi. Üç gün sonra, mazbatalarımızın alınmasını takiben, Başkanımızın talimatıyla Florya’ya giderek son derece yapıcı ve verimli olduğunu düşündüğüm bir toplantı gerçekleştirdim. Bu toplantı öncesinde, Başkanımızın bana ilettiği, Florya tarafından hazırlanan Transfer Listesi’ni de ayrıntılı bir şekilde çalışmıştım.

Toplantı sonrasında, 24 Haziran tarihinde 'Transfer Süreçleri Hakkında' başlıklı bir Rapor düzenleyerek, 'Gizli ve Kişiye Özel' başlığıyla Başkanımıza takdim ettim.

Bu raporu, Başkanımızın onay ve izniyle, içinde geçen bazı şahıs ve kurum isimleri çıkartılmış halde aşağıya alıntılıyorum:





TRANSFER RAPORU

Sayın Başkan,

Bildiğiniz gibi 22 Haziran tarihinde Sn. Fatih Terim ile Florya’da bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda hocamızın ifadeleri, kulübümüzdeki karar süreçleri, daha öncesinde benimle paylaştığınız 2 transfer listesi dökümanı ve futbol dünyasından duyduğum, gözlemlediğim olaylar ışığında, Galatasaray’ın transfer süreçleri hakkındaki bu kısa raporu size takdim etmek istiyorum.

Gelen ve giden transferlerde tam bir yetki ve iletişim karmaşası yaşanmaktadır. Kimin hangi süreci, hangi yetki ve belirlenen hangi çerçevede götürdüğü hiçbir yazılı veya yazılı olmayan prosedüre bağlı değildir. Kararlar tamamen kişilerin o anki şahsi inisiyatiflerine göre alınmakta, herhangi bir sistematik raporlama metodu izlenmemektedir.

Muhatap olduğumuz kulüplerle/temsilcilerle/futbolcularla olan iletişimde Galatasaray’a yakışmayan büyük bir sorumsuzluk söz konusudur. Nitekim Sn. Fatih Terim de bu konuyu dile getirmiş, kimi zaman üçüncü taraflardan Kulübümüze gelen telefonlara veya yazılı muhaberata hiçbir dönüş yapılmadığına ilişkin şikayetlerini ifade etmiştir.





TERİM'DEN KÜFÜR

Yapılan transfer listelerinde, TFF Harcama Limitleri, FFP kuralları ve Bankalar Birliği Anlaşmasındaki taahhütlerimiz tamamen göz ardı edilmiş durumdadır. Uymakla mükellef olduğumuz yükümlülükler yokmuşçasına planlama yapılmaktadır. Dün yaptığımız görüşmede __________ bu konuyu hocamıza zaman zaman aktarmaya çalıştığını ancak teknik direktörümüzün bu konu gündeme geldiğinde sinirlendiğini, hatta dün de konuyla ilgili olarak 's....m limitini' (kendi ifadeleridir) dediğini söyledi.

Kulüpler, futbolcular ve temsilcilere verilen yetkiler kaotik ve dağınık vaziyettedir. Bu yetki belgelerinin kimler tarafından ve hangi onaylarla verilmiş olduğu bilinmez ve kanaatimce kontrolsüz bir durumdadır. Mali etki arz eden kararların onay mercii, normal bir futbol yönetişim sisteminde olması gerektiği gibi Yönetim Kurulu’na değil, teknik direktörümüzün onayına tabi durumdadır.

Dün ______’la yaptığım görüşmede de kendisi bu durumu teyit etmiştir. (Örneğin, _____’ten 1 sene sözleşmesi kalan _____ için gelen ve _____ Bey’e göre kabul edilmesi gereken 2 milyon euroluk teklifin reddedilmesi ve ______ tarafından 4 milyon euro istenmesi gibi.)İlaveten, ______ dün yaptığımız görüşmede, bitirilen transferler hakkında KAP açıklamalarının yapılmaması gerektiğini, orada anlaşılan futbolcu ücretlerinin görülmesinin diğer oyuncularla yürütülen pazarlıklarda kendilerini zor durumda bıraktığını, bu durumu yönetim kuruluna defalarca ilettiğini ifade etmiştir.

Kendisine SPK’nın ilgili kurallarını kısaca izah ettim ancak seçim sürecinde camiamıza şeffaflık adına verdiğimiz sözler hakkında ayrıca bir açıklamada bulunma gereği duymadım. Hedef futbolcuların bulunduğu transfer listesi, hem şeklen ve hem de içerik açısından son derece özensiz, gayriciddi ve Galatasaray’ımıza yakışmaz durumdadır."