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    İskoç taraftarlar Diyarbakır'da

    İskoç taraftarlar Diyarbakır'da

    Yarın akşam ilk defa bir milli maça ev sahipliği yapacak olan Diyarbakır'da, İskoç taraftarlar yoğun ilgi gördü.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 15:33
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    Türkiye-İskoçya maçı öncesi kentte gelen İskoç taraftar grubu, tarihi Sur ilçesinde gezintiye çıktı.

    Bölge halkı yöresel kıyafeti şalvar ile, İskoç taraftarlar ise giydikleri kilt kıyafetleriyle bir araya gelmeleri renkli görüntüler ortaya çıkardı.

    Vatandaşlardan birinin İskoç taraftarın giydiği kıyafeti eliyle kontrol etmesi dikkat çekti.

    "Bu halde dünyanın her yerine gidiyorlar"

    Kenti gezen İskoç taraftarlara tercümanlık yapan Ahmet Duman, “Tarihi olarak çok güzel bir yer. İnsanların çoğunun buraya gelmesi lazım. İskoçların buraya gelmesi lazım. İnsanları çok sıcak, cana yakın, misafirperver. Bunlar 500-600 kişilik taraftar grubu ve bu halleriyle dünyanın her tarafına gidiyorlar. Futbol sadece 90 dakikadır, geri kalan ise çevreyi ve insanları görmektir.” dedi.

    İskoç taraftarlar giydikleri kilt ile Diyarbakır'da VİDEO

    "Kılık kıyafetleri dikkatimi çekti"

    Vatandaşlardan Özgür Kantarcı, Muş’tan gezmeye geldiklerini söyledi.

    Kantarcı, “Burada kalmak için aradık yer yokmuş. ‘Dediler ki, Türkiye-İskoçya maçı var.’ Özelikle bu maçın Diyarbakır’da olması çok güzel bir şey. Kılık kıyafetleri dikkatimi çekti ama bizde onlara göre ilgincizdir. Her yerin kıyafeti farklı, dışarıdan bakınca biraz ilginç gelir. Gayet güzel. Farklı kültürlerin ve milletlerin bir arada olması mükemmel bir şey.” şeklinde konuştu.

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