Ismail Jakobs'un sözleşmesindeki detay belli oldu

Haber Merkezi

Süper Lig'de lider durumda bulunan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Ismail Jakobs'la ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Savunma oyuncusunun sözleşmesinde zorunlu satın alma maddesi bulunuyordu.

Ancak bu maddenin maça çıkma sayısına bağlı olup olmadığı merak konusuydu.

MAÇ SAYISI OPSİYONU ETKİLEMİYOR

Ismail Jakobs'un sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesi için maç sayısının belirtilmediği öğrenildi.

İLK TRANSFER JAKOBS

HT Spor'da yer alan habere göre, bu durumda Galatasaray'ın yeni sezonda ilk transferi Ismail Jakobs olacak.

Senegalli futbolcunun Galatasaray'a transferi 8 milyon euro bedelle gerçekleşecek.

10 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon şimdiye kadar 10 maça çıkan Senegalli sol bek başarılı bir performans gösterdi.

Ekim sonunda sakatlanan ve dört maç sahalardan uzak kalan Jakobs milli maç arası öncesi bir başka sakatlık yaşamıştı.

Samsunspor müsabakasında arka adalesinde sertlik hisseden 25 yaşındaki oyuncu oyuna devam edememişti.

MR sonuçlarında üçüncü derecede yaralanma tespit edilen Jakobs'un 1 Aralık'taki Eyüpspor müsabakasıyla sahalara dönmesi bekleniyor.