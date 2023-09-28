İsmail Kartal: 13'te 13 yapmamıza bakmıyorum Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4-0 kazanılan Başakşehir maçının ardından "13'te 13 falan... Bunlara bakmıyorum, artık bunu da yasakladım takıma" dedi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme karşılaşmasında Başakşehir'i sahasında 4-0 mağlup ederek ligde 6'da 6, resmi maçlarda ise 13'te 13 yaptı.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 5'inci dakikada Alexander Djiku, 10'uncu dakikada kendi kalesine Leo Duarte, 20 ve 80'inci dakikalarda Sebastian Szymanski kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

"Kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini anlattık"

Kartal, sözlerine şu şekilde başladı:

Devre arasında toplantı yaptık ve ciddiyeti elden bırakmamız gerektiğini söyledik. 4, 5 hatta 6. golü atmamız gerektiğini, bunun için kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini anlattık.

"En önemlisi, önümüzdeki ilk maçtır"

Deneyimli isim, ayrıca şunları dedi: