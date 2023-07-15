İsmail Kartal: Becao'nun transferi gerçekleşti Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal yaptığı açıklamayla, Rodrigo Becao'nun sarı-lacivertli takıma transferinin gerçekleştiğini belirtti.

Fenerbahçe, Rusya kampında katıldığı hazırlık turnuvasındaki üçüncü maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etti.

Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren gol ise 72. dakikada Edin Dzeko'dan geldi. Bosna Hersekli yıldız böylece Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti. Dzeko'ya asisti yapan isim ise bir başka yeni transfer Ryan Kent oldu.

Mücadelenin ardından ise deneyimli teknik adam İsmail Kartal çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Dzeko'nun güzel bir gol atması olumluydu"

Başarılı çalıştırıcı ilk golünü atan Edin Dzeko hakkında şunları söyledi:

Buraya gelmek güzeldi. Kamp dönemi bizim için verimli geçti. Bu kampın devamında 26'ındaki maça ve lige en iyi şekilde hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. Bazı oyuncuların dönmesi ve Dzeko'nun güzel bir gol atması olumluydu. Lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz.

"Becao'nun transferi bitti"

Transfer süreci hakkında bilgi veren İsmail Kartal, Rodrigo Becao'nun kadroya katıldığını duyurdu.

Livakovic'in durumu belirsizliğini koruyor. Becao'nun transferi bitti, gerçekleşti.

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"Birkaç tane gol daha olabilirdi"

İsmail Kartal açıklamalarına şöyle devam etti:

Biz antrenörler, çözüm üretmek için antrenörlük yapıyoruz. Rakip maç boyunca bekleyerek, hızlı hücumla, uzun toplarla pozisyon bulmaya çalıştılar. Edin Dzeko'nun rahatlayabilmesi için bir tane daha oyuncuyu aldık. Orta sahada bir tane genç oyuncu koyarak rakibe baskı kurduk. Gol geldi. Birkaç tane gol daha olabilirdi. Bizim bir sistemimiz var ama şartlar, oyunun gidişatı, duruma göre çift forvet, üç forvetle de oynayacağız.

"Ferdi sol bekte Jayden ve Peres'ten önde"

Sol bek bölgesi için konuşan Kartal, şu ifadeleri kullandı: