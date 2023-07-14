Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferini bitiriyor Fenerbahçe, bir süredir temaslarda bulunduğu Rodrigo Becao'yu transfer etmek üzere... Udinese'ye ödenecek bonservis bedeli de ortaya çıktı.

ensonhaber.com Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, stoper transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler görüşmelerini sürdürdüğü Rodrigo Becao'ya imzayı attırmaya hazırlanıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferi için Udinese ve futbolcuyla anlaşma sağladı. Bonuslar dahil 10 milyon Euro Fenerbahçe'nin Rodrigo Becao için Udinese'ye bonuslar dahil 10 milyon Euro'luk ödeme yapacağı bildirildi. Futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelip kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Brezilyalı savunmacı geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 28 maça çıkmış ve 2 gol, 1 asistlik skor katkısı da vermişti. 27 yaşındaki stoper, Udinese ile sözleşmesinin son yılındaydı.