İsmail Kartal: Beni hakemler hakkında konuşturmak zorunda bırakmasınlar Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 5-0 kazanılan Rizespor maçının ardından "Şimdi ben hakemler hakkında konuşmayacağım dedim ama beni konuşturmak zorunda bırakmasınlar artık" dedi.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. hafta maçında konuk ettiği Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligde çıktığı 7 maçın tamamından galip ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sebastian Szymanski, 47'de İrfan Can Kahveci, 62'de Edin Dzeko, 75'te Dusan Tadic ile 90+3'te Joshua King kaydetti.

"Beni konuşturmak zorunda bırakmasınlar artık"

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Kartal, hakemler hakkında şunları dedi:

Takım olarak iyiydik. Daha önce de söylediğim gibi iyinin üzerine doğru ilerleyeceğiz dedim ve bugün sinyalleri verdik. Hakemin kararlarında ise objektif arkadaşlarım maç sonunda aradı ve penaltımızın verilmediğini, VAR'dan dönen golümüzün de hatalı bir karar olduğunu söylediler. Şimdi ben hakemler hakkında konuşmayacağım dedim ama beni konuşturmak zorunda bırakmasınlar artık.

"3 puan aldık yolumuza devam ediyoruz"

İsmail Kartal, basın toplantısında da açıklamalarda bulundu.

Rizespor karşısında oyuncuların taktik disiplinden kopmadan oynadıklarını aktaran Kartal, şu ifadeleri kullandı:

Her maç olduğu gibi Rize’ye de iyi hazırlandık. Onlar da ligin genç takımlarından biri. Koşan bir takımdı. Biz de her geçen zaman içinde oyun gücümüzü geliştirmek daha güçlü hale getirmek için uğraşıyoruz. Bu akşam da oynadığımız futbol maçın başından sonuna kadar bütün görevlere bağlı taktik disiplinle oynadık. Kazanmasını bildik. 1’den 90’a kadar 3-0 da olsa, 1-0 da olsa pozitif futbol oynamaya çalışan takımız. Oyuncuların iştahlı olması beni çok mutlu ediyor. Onlar da oynadıkları oyundan mutlu oluyorlar. Sonuç olarak 3 puan aldık yolumuza devam ediyoruz.

"Szymanski inşallah böyle devam eder"

Szymanski’nin performansına da değinen Kartal, şu sözleri sarf etti:

Szymanski farklı bir oyuncu. Sezon başı bu oyuncuyu alabilmek için başkanımdan rica ettim. O da beni kırmadı. Başkanım çok zorlandı Szymanski’yi almak için. Szymanski, Alex ile aynı türde bir oyuncu değil. Szymanski’nin oyun karakteri farklı. İnşallah böyle devam eder diyelim.

"Tam olmaya doğru gidiyoruz, inşallah sezon sonuna kadar sürdürürüz"

İsmail Kartal, takımının tam performansına doğru gittiğini söyleyerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu kadar kısa zamanda geçen sene çok farlı oynayan takım bu sene yeni transferlerle kendi sistemimize dönüş, oyuncuları uyumlu hale getirmek sisteme göre yönetmek zor işti. Ekibime çok güveniyorum. Güçlü bir ekibe sahibiz. Samandıra’dan dışarı çıkmıyoruz. Oyunculara neler aktarabiliriz bunu düşünüyoruz. Hala bu yaşta olmalarına rağmen öğrenme açlığı var. 4 hafta önce iyiyiz ama tam değiliz demiştim. Tam olmaya doğru gidiyoruz. İnşallah bunu sezon sonuna kadar sürdürürüz.

"Başkanımız hakem konusunda net açıklama yapacak"

Hakem hakkında yöneltilen soruya İsmail Kartal, şu cevabı verdi:

Bugüne kadar hakem konuşmadım. Bu akşam öyle bir noktaya geldim ki konuşma mecburiyetinde bırakılacak seviyeye geldim. Bu kadar güzel oynayan takımın emeklerinin bu kadar basit heba edilmesi insanın canını sıkıyor. Başkanımız bu konuyla ilgili net açıklama yapacak.

"Bu tip maçlar Livakovic için en tehlikeli maçlardır"

Livakovic hakkında da konuşan İsmail Kartal, şu açıklamayı yaptı:

Bu tip maçlar Livakovic için en tehlikeli maçlardır. Hiç top gelmez, gelir. Hata yapabilir oyun içinde olmadığından kendisiyle de konuşuyoruz. En kritik maçlar bunlar. Bir top geldi onu da çıkardı. Futbolun sadece hücumu değil savunmasını da çalışıyoruz. Karşılığını alıyoruz.