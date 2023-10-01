Selahattin Baki: VAR hakemlerinin performansı hep standart dışı

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Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki maçı Fenerbahçe, 5-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 2. dakikada Sebastian Szymanski, 47. dakikada İrfan Can Kahveci, 62. dakikada Edin Dzeko, 75. dakikada Dusan Tadic ve 90+3'te Joshua King attı.

Karşılaşmanın ardından ise Fenerbahçe yönetici Selahattin Baki, basın mensuplarının karşısına geçerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"VAR hakemlerinin performansı hep standart dışı"

Selahattin Baki, şu ifadeleri kullandı:

Artık başkanımızdan başlayarak sokaktaki en minik taraftara kadar bu işin böyle sürmeyeceğini herkes anlamış oldu. Saha hakemleri ve VAR hakemlerinin performansı hep standart dışı. Özellikle gri pozisyonlarda Fenerbahçe'nin lehine bir karar olursa saniyeler içinde karar veriliyor. Aleyhine olursa da didik didik aranıyor. Bu kararlarla ilgili başkanımız hafta içi bazı açıklamalar yapacak.