İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder yanıtı Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Zimbru maçı öncesinde transfer gündemini değerlendirdi. Denetimli teknik adam Roma'da takımın yeni yıldızı Edin Dzeko ile forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'le görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

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UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın akşam saat 21.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Moldova temsilcisi Zimbru'yu ağırlayacak olan Fenerbahçe'de maç öncesinde teknik direktör İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Görüşmelerimiz devam ediyor"

Transfer gündeminde yer alan Cengiz Ünder hakkında konuşan İsmail Kartal, şunları söyledi:

Cengiz Ünder üzerinden gitmeyelim. Cengiz gibi, Avrupa'nın önemli kulüplerinden oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor.

Fenerbahçe'nin transferi için resmi görüşmelere başladığı Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, geçmiş dönemde Edin Dzeko'nun takım arkadaşlığını yapmıştı.

Serie A ekibi Roma'da birlikte top koşturan ikili transferin gerçekleşmesi halinde yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek.

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"Sezon başı olduğu için işimiz kolay değil"

İsmail Kartal işlerinin kolay olmadığını belirtti:

İlk resmi maçımıza çıkacağız. Fizik ve oyun felsefesi olarak %100 hazır değiliz. %50-60 civarında hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Milli Takım nedeniyle geç dönenler var, sakat olanlar var. Fizik olarak herkesi aynı seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Sezon başı olduğu için işimiz kolay değil.

"Bıraktığımız oyun sistemini devam ettireceğiz"

Deneyimli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

Geçen sene farklı bir oyun sistemi vardı. Bizim oyun sistemimiz farklı. Bıraktığımız oyun sistemini devam ettireceğiz. Antrenmanlarda zorluklar yaşayabiliyoruz. Geçmişte beraber çalıştığımız oyuncular ne istediğimizi biliyor. Yeni arkadaşlara da çok net istediğimi anlattım. Onlar da bunu yavaş yavaş anlamaya başladı. Oyun felsefemizle ilgili inşallah güzel sinyaller veririz ve lige iyi başlarız.

"Kaleci alacağız"

Transfer gündemi hakkında konuşan Kartal, şu sözleri sarf etti:

Yaptığımız ve yapabileceğimiz transferler var. Başkanımız ve yöneticilerimiz sıkı bir şekilde görüşmeleri sürdürüyorlar. Aramızda geç gelen ve kadroya alamadığımız oyuncular var. Kadroya olmayabilirler ama en kısa sürede takıma kazandıracağız. Transferler kolay olmuyor. Ya ekonomik sorun oluyor, ya başkaları devreye giriyor. Yıldız oyuncu olabilir ama ihtiyaç olan yerlere oyuncu alacağız. Kaleci için başkanımızla konuştuk. Başkanımız bu konuyu yürütüyor. Kaleci alacağız. Birkaç transfer yakında bitebilir. Çok önemli oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların başında da kaleci var.

"Herkes şikayetçi"

Yabancı kuralı hakkında görüşlerini belirten İsmail Kartal, şu değerlendirmeyi yaptı:

Yabancı konusunu konuşmaya kalkarsak, saatler sürebilir. Herkes şikayetçi. Burada bir ortak yol bulunması lazım. Başkanlar, teknik direktörler ve TFF bir toplantı yapmalı. Sadece başkanların alacağı bir karar değil. Teknik direktörler de bu işin içinde olmalı.

"Boğaz'da balık tutmaya gideceğiz"

İsmail Kartal, yeni transfer Dusan Tadic ile balık tutmaya gideceğini söyledi.