İsmail Kartal: Daha farklı da kazanabilirdik Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spartak Trnava galibiyetini değerlendirdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Slovakya'nın Spartak Trnava takımını 2-1 mağlup etti ve bu sezon oynadığı 15 resmi maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Sarı-lacivertlilerin hocası İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından, "İlk devrede oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Sadece üretkenliğimiz azdı. İkinci yarıda 3. bölgede daha fazla oynayarak üretkenliği arttırmamız gerektiğini anlattım. 3 oyuncu değişikliği yaptık. Bu değişikliklerle pozisyon bulduk. Golü bulduk. Sonuçta kendi hatamızdan gol yedik. Futbolda bu olabilir. Rakibe bir tane net pozisyon verdik, onun haricinde pozisyon vermedik. 2-1 kazandık, daha farklı da kazanabilirdik. Hedefimiz kazanmaktı, bunu başardık. Çok mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

"Bütün oyuncularıma güveniyorum"

Kartal, "Bütün oyuncularıma güveniyorum. 60'a kadar aynı oyuncularla devam ettim. Daha sonra değişiklik yaptım. Bazen bunlar tutuyor, bazen tutmuyor. Bugün istediğimizi aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. King, uzun zamandır her zaman hazır. Biz de ona şans veriyoruz. Her oynadığı maçta katkı verdi. Durumu yarın belli olacak. İnşallah çok fazla bir şeyi yoktur ve bir an önce aramıza döner. İrfan Can'a, 'Sürekli oyunda kal, ısın, oyunun içinde ol' dedik. Uzun zaman oynamamasına rağmen güzel bir maç çıkardı. Crespo iyi oynadı. Crespo bu değil, daha çok alması gereken yol var" ifadelerini kullanırken sözlerine, "3 puan aldık, ona bakıyoruz. Şimdi tek hedefimiz hafta sonundaki Kasımpaşa maçı" şeklinde son verdi.