İsmail Kartal: İkinci yarıdan ders çıkaracağız Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4-2 kazanılan Hatayspor maçının ardından "Ben daha önce de söylediğim gibi maç maç düşünüyorum. Bu maç da bitti. Buradan, özellikle ikinci yarıdan ders çıkaracağız" dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli takım maçı 4-2 kazandı.

Maçta goller; 7. dakikada Szymanski, 15. dakikada Osayi-Samuel, 39. dakikada Dzeko, 55. dakikada Ghoulam, 63. dakikada İrfan Can ve 90+4'te Aabid'den geldi.

Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte 27 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Hatayspor ise ilk yenilgisini aldı ve 14 puanda kaldı.

Alınan üç puanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

"Hatayspor'a ve Volkan kardeşime başarılar diliyorum"

İsmail Kartal, sözlerine şu şekilde başladı:

İlk devre her şey planladığımız gibiydi. Rakip 5-3-2 gibi başladı. Farklı bir başlangıç yapıp 2-0 yaptık ve rakip 4'lüye döndü. İlk yarı güzel geçti, 3-0! İkinci yarıda oyuncularımızla yaptığımız toplantıda aynı işi yapmaya karar verdik. Atabiliyorsak 4-5-6 ama rehavete kapılmamak gerektiğini söyledik. Herhalde skorun verdiği rahatlıkla ikinci yarı 1-2 bireysel hatadan yediğimiz golle 4-2 kazandık. Kendi evimizde kazandığımız için mutluyum. Hatayspor'a ve Volkan kardeşime başarılar diliyorum.

"Daha önce de söylediğim gibi maç maç düşünüyorum"

Başarılı çalıştırıcı, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Ben daha önce de söylediğim gibi maç maç düşünüyorum. Bu maç da bitti. Buradan, özellikle ikinci yarıdan ders çıkaracağız. Hiç istemediğimiz bir görüntü. Şimdi önümüzde Ludogorets maçı var, sonra da Pendikspor maçı var. Bu iki maça odaklanacağız.

"Livakovic için doktorla konuşamadım"

Deneyimli teknik adam, Hatayspor'un attığı ilk golde sakatlık yaşayan kalecileri Dominik Livakovic için de şunları dedi: