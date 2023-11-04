İsmail Kartal: Ders çıkartıp önümüze bakacağız Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından "Yolumuza devam edeceğiz. Bu maçtan bir ders çıkartıp önümüze bakacağız" dedi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 11. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Şükrü Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor 3-2 kazandı ve 26 yıl sonra Fenerbahçe deplasmanındaki ilk galibiyetini almış oldu.

Konuk ekip bordo-mavili galibiyeti getiren golleri; 10. dakikada Paul Onuachu, 46. dakikada Berat Özdemir ve 47. dakikada Nicolas Pepe kaydetti.

Fenerbahçe'nin gollerini ise 61 ve 90. dakikalarda 2 ayrı penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Ders çıkartıp önümüze bakacağız"

Deneyimli çalıştırıcı, şu sözlerle mücadeleyi değerlendirdi:

Maça iyi başladık, hemen oyunun başında baskılı oynadık. İlk yarı bir kere kalemize geldiler ve o top gol oldu. İlk yarı rakip ceza alnında 22 kez topla buluştuk. İkinci yarı beklemediğimiz şekilde üst üste 2 gol yedik ve bu bizi şok etti. Oyuna ağırlığımızı koyarak iki gol atabildik penaltıdan. Başka pozisyonlar da vardı ama olmadı. Rakip takım zaman zaman oyunu yavaşlattı. Geriden uzun toplarla pozisyon aradılar. Bunları biliyorduk, çalıştık. Beklemediğimiz anlarda şok goller yedik. 10 kişi maçı bırakmadık. Yolumuza devam edeceğiz. Bu maçtan bir ders çıkartıp önümüze bakacağız.

"Elimizdeki oyunculara bakacağız ve hazırlanacağız"

İsmail Yüksek'in gördüğü kart nedeniyle Adana Demirspor karşısında oynamayacağının hatırlatılması üzerine İsmail Kartal, şunları dedi:

Sonraki maçlar için Adana Demirspor maçı için erken. Elimizdeki oyunculara bakacağız ve hazırlanacağız. Ondan önde Ludogorets maçı var. Sonrasında Adana Demirspor maçına da hep birlikte hazırlanacağız.

"Djiku ve Fred, Adana Demirspor maçına dönebilir"

Sakat futbolcularla ilgili konuşan İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:

Djiku ve Fred, Adana Demirspor maçına dönebilir. Becao'nun durumu uzun sürecek.

"10 kişi de kalsak sahada oyunu bırakmadık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında da açıklamalarda bulundu.

Kartal, böyle bir mağlubiyeti beklemediğini aktararak şunları söyledi:

“Trabzonspor maçına hep beraber iyi hazırlanmıştık. Geriden uzun toplarla çıkacağını biliyorduk. İyi başladık. Trabzonspor’u hemen baskı altına aldık. Sonuçta bu kadar baskılı olmamıza rağmen golü bulamadık. Bir kere geldiler gol oldu. İkinci yarıyı oyuncularımızla konuştuk, çevirmek için bazı planlarımız vardı. Bu planlar devreye girmeden şok 2 gol yedik. Bizi demoralize etti ama oyunu bırakmadık. 10 kişi de kalsak sahada oyunu bırakmadık. Attığımız 2 penaltı golü ile maçı 3-2 ye getirdik ama çeviremedik. Bugünkü mağlubiyetten dolayı taraftarın verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Beklemediğimiz anda beklemediğimiz goller oldu. Böyle bir mağlubiyeti beklemiyordum”

“Fred ve Djiku Adana Demirspor maçına yetişebilir”

İsmail Kartal, Fred ve Djiku’nun Adana Demirspor maçına yetişebileceğini vurgulayarak, “Biz geniş kadroya sahibiz. Her oyuncu bizim için değerli. Hiçbir zaman sakat olanlara sığınmadık. Bütün oyunculara güveniyorum Adana Demirspor maçına Fred ve Djiku yetişebilir. Yetişmese de Becao haricinde hemen hemen hepsi dönecek” ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, mağlubiyeti beklenmedikleri gollere bağladığını söyleyerek, “Beklemediğimiz goller yedik ona bağlıyorum. Bireyse hata söyleyemem. Suçlu varsa en başta benim” dedi.

“Yol kazası oldu diyelim”

Taraftarlarının önünde kaybettikleri için üzgün olduklarının altını çizen İsmail Kartal şöyle konuştu:

“19 maçtır kazanan takım var. Lig uzun bir maraton bugün kendi taraftarlarımız önünde kaybetmek bizi üzdü. Bu kadar coşkulu ortamda kazansaydık bambaşka evreye geçecektik. O eksik bu eksik diye bakmadan her zamanki oyunumuzu oynadık. Oyun kontrolü bizdeydi. Eksiklere sığınmadık. Hiçbir zaman suçlu aramadık. Yol kazası gibi bir şey oldu diyelim”

“Vurulan her top gol oldu”

Kadro kalitesinin ligi domine edebilecek güçte olduğunu dile getiren Kartal, “Futbol şansı derler ya vurulan her top gol oldu. Biz bugün bunu yaşadık çevirmek için mücadele ettik. Rakip ceza sahasında gol aradık. 2 penaltıdan gol var. Birkaç tane daha gol olabilecek pozisyonlar vardı. Oyunumuzun kalitesi ligi domine edecek durumdadır. Bundan şüphe duymuyorum” açıklamasını yaptı.