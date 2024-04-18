İsmail Kartal, Dominik Livakovic ile görüştü Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Olympiakos maçı öncesinde Dominik Livakovic ile görüşme gerçekleştirdi.

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Olympiakos ile oynanan ilk maçta hatalı goller yiyen ancak hemen ardından çıktığı Karagümrük karşılaşmasında kalesinde devleşen Dominik Livakovic, güven tazelemişti.

"Büyük iş düşecek"

Hırvat file bekçisiyle görüşen teknik direktör İsmail Kartal'ın, "Olympiakos rövanşı kolay olmayacak ve sana büyük iş düşecek. Çok dikkatli olmak zorundayız. Yeteneklerini biliyoruz. Başarılı performansını devam ettireceğinden kuşkum yok." dediği öğrenildi.

33 maça çıktı

Fenerbahçe ile bu sezon 33 resmi maça çıkan Dominik Livakovic, bu karşılaşmalarda kalesinde 37 gol görürken, 12 maçta kalesini gole kapattı.