İsmail Kartal, Fenerbahçe ile 3. dönemine başlıyor Fenerbahçe teknik direktörlük görevinde getirdiği İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu imzayla birlikte tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerle 3. dönemine başladı.

2022-2023 sezonunu Başakşehir karşısında alınan Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan Fenerbahçe'de bu final maçının ardından Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

Jorge Jesus'un vedasının ardından ise sarı-lacivertli yönetim teknik adam arayışlarına hız vermişti. Fenerbahçe birçok adamla görüşme gerçekleştirmesine rağmen Jesus'tan önceki teknik adam İsmail Kartal'da karar kıldı ve deneyimli çalıştırıcıya takımı 3. kez emanet etti.

"Yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor"

Sarı-lacivertliler yaptığı duyuruyla İsmail Kartal'la 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Konuyla ilgili Fenerbahçe şu açıklamayı yaptı:

Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır.



İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor.



Yuvana hoş geldin FENERBAHÇE’NİN NEFERİ

İlk sezonunda Süper Kupa'yı kazanmıştı

İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirildi. Kartal, 2014-2015 ve 2021-2022 sezonun ikinci yarısında da Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 2014-2015 sezonunu tek kupayla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, Kartal yönetimindeki iki döneminde tüm kulvarlarda çıktığı 67 resmi maçta 42 galibiyet, 15 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 130 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 62 gol gördü.

2014-2015 sezonunda şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, cezası nedeniyle Avrupa kupalarına katılamamıştı. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde Bursaspor'a elenmişti.

Sarı-lacivertliler, 25 Ağustos 2014'te oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'a penaltılarda üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kartal yönetiminde Fenerbahçe, ligde 6 hafta zirvede kaldığı 2014-2015 sezonunda iç sahada en başarılı takım olurken, deplasman puan cetvelinde ise 3. sırada yer almıştı.

Üç farklı sezonda takımı çalıştıran ilk isim oldu

2021-2022 sezonunda ise Fenerbahçe ile 21 maça çıkan İsmail Kartal 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı. Deneyimli hoca maç başına 1.95 puan ortalaması yakalamış ve sezonu yine 2. sırada bitirmişti.

62 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe kariyerinde toplamda 67 maça çıktı. Kartal, teknik adam olarak 42 galibiyet, 15 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Aynı zamanda İsmail Kartal, sarı-lacivertli kulübün çatısının altında üç farklı sezonda futbol takımını çalıştıran ilk teknik adam oldu.