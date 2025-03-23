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İran Ligi (Persian Gulf Pro League) ekiplerinden Persepolis takımını çalıştıran İsmail Kartal ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Persepolis'te 9 maçtır görev yapan 63 yaşındaki teknik adam, İran Ligi'nde ayın teknik direktörü seçildi.

KARTAL'IN PERFORMANSI

İsmail Kartal, İran ekibi ile çıktığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 15 puan topladı ve maç başına da 1.67 puan ortalaması yakaladı.

LİGDE 2. SIRADA

Persepolis, İran Ligi'nde topladığı 47 puanla lider Traktör'ün 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

SIRADAKİ RAKİP SHAMS AZAR

İsmail Kartal'ın ekibi, 29 Mart Cumartesi günü saat 18:45'te Shams Azar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ödülü alan Kartal yaptığı açıklamada “Pozitif futbol oynamak ve bu kültürü yerleştirmek istiyorum” dedi.

"POZİTİF FUTBOL OYNAYARAK TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUM"

Kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür eden deneyimli teknik adam “Ödülü bana veren, oy kullanan teknik direktörlere, takım kaptanlarına ve İran’daki tüm futbol taraftarlarına layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Bizim hedefimiz, İran’da pozitif futbol oynatmak, futbol kültürü yaratmak, bugün dünyadaki pozitif futbolu Persepolis takımına adapte etmek. Takımımız bunun sinyalini veriyor. İnşallah çalışarak çok güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Pozitif futbol oynamak ve bu kültürü yerleştirmek istiyorum. Pozitif futbol oynayarak taraftarımızı mutlu etmek istiyorum. Bütün İran taraftarlarına iyi futbol oynayarak onlara bizim bir oyun kültürümüz olduğunu göstermeyi istiyorum. Bunların olması için de güzel zeminlerde antrenman yapmak, zemini iyi olan statlarda futbol oynamak. En önemli unsurlardan bir tanesi. Mutlu, huzurlu başarılı bir yıl İran halkının olsun. Aynı zamanda Persepolis taraftarının olsun” şeklinde konuştu.