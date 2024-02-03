İsmail Kartal: Kazandığımız için mutluyum Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor maçının ardından "Zor bir deplasman, Antalyaspor iyi bir takım. Kazandığımız için mutluyum" dedi.

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Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Antalya Stadı'nda oynanan mücadelede goller 42. dakikada Cengiz Ünder ve 90+5'te Michy Batshuayi'den geldi.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Çağlar Söyüncü mücadeleye ilk 11'de başladı.

Müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

"Gole kadar 2-3 tane net pozisyonumuz vardı"

Kartal, sözlerine şu şekilde başladı:

Maça iyi başladık. Baskılı başladık. Gole kadar 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendiremedik. 1-0 başladık ikinci yarıya, içeride ikiyi, üçü atmak için plan yaptık.

"Kazandığımız için mutluyum"

İsmail Kartal, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Sergen Hoca da hamle yaparak oyunu dengeledi. Kompakt kalarak ikinci golü bulduk ve maçı kazandık. Zor bir deplasman, Antalyaspor iyi bir takım. Kazandığımız için mutluyum.

"Çağlar ilk maçı olmasına rağmen güzel bir performans sergiledi"

Yeni transfer Çağlar Söyüncü hakkında konuşan Kartal, şunları dedi:

Çağlar ilk maçı olmasına rağmen güzel bir performans sergiledi. Rakip çift santrfora dönünce biz de 3 stoperle oynadık son bölümde. 2. golü de attıktan sonra maç orada bitti zaten.

"Antalyaspor gibi bir takımdan 3 puan aldığımız için mutluyum"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:

Antalyaspor maçına hafta başından beri iyi hazırlandık. İlk yarı oyuna iyi başladık. Golün haricinde 2-3 net pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. İkinci yarıya da önde başlamanın avantajıyla 2-3 gol atmak için plan yapmıştık. Sergen Hoca da hamleler yaptı. Çift santrfora döndü. O hamlelere karşı biz de 3 stopere döndük. Faulden elde ettiğimiz topu uzun pasla golle bitirdik. Bugünkü maçta 3 puan aldığımız için oyuncuları tebrik ediyorum. Oyuncularla konuştum sahadaki zeminden serzenişte bulundular. Yağmurdan sonra zeminin daha iyi olduğunu söylediler. Zorlu bir deplasmanda Antalyaspor gibi bir takımdan 3 puan aldığımız için mutluyum.

"Az hata yapan mutlu sona ulaşacaktır"

Kartal, bir muhabirin Galatarasay ile bir gün önce veya sonra oynamanın avantaj oluşturup oluşturmadığı sorusuna ise şu cevabı verdi:

Bu tartışılır. Bir gün önce mi oynamak sonra mı oynamak? Şimdiden yorum yapmak doğru değil. Avantajı da var dezavantajı da var. Yorum yapmam doğru değil. Genel anlamda değerlendirmek lazım. Psikolojik olarak baktınız zaman rakip de maçları kazanıyor biz de kazanıyoruz. Güzel bir yarış içerisindeyiz. Sonuna kadar böyle gidecek. Az hata yapan mutlu sona ulaşacaktır.

"Gözden geçirilerek değişebileceğini düşünüyorum"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un seçimlerde aday olmayacağına yönelik açıklamaları yönünde gelen soruya ise, şu yanıtı verdi:

Başkanımızın böyle bir açıklaması olmuş ama sezon sonu ben bazı şeylerin tekrar gözden geçirilerek değişebileceğini düşünüyorum.

"İlk maçına göre iyi bir oyun çıkardı"

Takıma yeni katılan defans oyuncusu Çağlar Söyüncü’nun performansı ile ilgisi soruya ise Kartal, şu yanıtı verdi: