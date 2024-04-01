İsmail Kartal: Ligden çekilmeyip, savaşalım Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, 2 Nisan'da yapılacak olan ligden çekilme oylaması öncesinde fikrini belirtti.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sonlandırırken teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularını motive etmek için önemli bir konuşma yaptı.

"Adana Demirspor'a odaklanın"

İsmail Kartal, dünkü antrenman sonrası futbolculara hitaben yaptığı konuşmada, "Hiçbir dış etken konsantrasyonumuzu bozmasın. Tek hedefimiz çarşamba günü oynayacağımız Adana Demirspor maçı olsun. Bizim işimiz top oynamak, bu maça odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Ligde kalıp savaşalım"

Ayrıca, Kartal'ın yakın çevresine yaptığı, "Ben camianın evladıyım. Umarım ligde kalır, şampiyonluk için savaşırız." şeklindeki açıklamaları dikkat çekti.

Öte yandan İsmail Kartal'ın sakat futbolcuların raporuna bakarak ilk 11 belirlemeye çalıştığı ve rakip analizleri üzerinde incelemeler yaptığı da gelen haberler arasında.