İsmail Kartal mağlubiyeti değerlendirdi: Grupta lideriz ve önümüze bakacağız Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Ludogorets Razgrad yenilgisinin ardından, "Bu soğukta buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımızı üzdük. Grupta lideriz ve önümüze bakacağız" dedi.

AA & Ensonhaber

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü haftasında konuk olduğu Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad'a 2-0 yenilen Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yenilmezlik serisi sona erdi.

Ligde 10 maçlık galibiyet serisini de Trabzonspor yenilgisiyle kaybeden sarı-lacivertliler bu mağlubiyete rağmen 9 puanla grup liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Grupta lideriz ve önümüze bakacağız"

Maça iyi başladıklarını aktaran 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Maçın başında 1-2 net pozisyona girdik ama bunları değerlendiremedik. Oyunda rakip takım dengeyi bulup bir gol buldu. Devreyi böyle kapadık, 2. yarıya toparlanarak iyi başladık. Top bizde olsa da fazla pozisyon üretemedik. Rakibimizde iyi savunma yaptı. Oyunun son bölümünde attıkları golle maçı kaybettik, üzgünüz. Bu soğukta buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımızı üzdük. Sonuçta grupta lideriz ve önümüze bakacağız" diye konuştu.

Yusuf Akçiçek'in performansı

İsmail Kartal, genç oyuncu Yusuf Akçiçek'in performansına ilişkin ise şunları aktardı:

Sezon başından beri altyapı oyuncularımız antrenmanlara geliyordu. Altyapıyla koordineli çalışarak ara ara her pozisyona oyuncu istiyorduk, altyapıdaki oyuncuları hem taramak hem de A takıma oyuncu monte etmek adına. Yusuf'u da böyle zorlu maçta oynatarak ona şans verdik, bu ona ne kadar güvendiğimi gösteriyor. Hataları olsa da sonuçta 17 yaşında. Türk futbolu ve Fenerbahçe için bu akşam güzel performans ortaya koydu, kendisini tebrik ederim.

"Top bizde kalmasına rağmen fazla üretken olamadık"

Üretken olamadıklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Top bizde kalmasına rağmen fazla üretken olamadık. Pozisyonlara giremediğimiz için golü de bulamadık. Crespo'nun kartı vardı, çok fazla riske etmemiz doğru değildi. İsmail cezalı diye onunla devam ettik. Szymanski ile ön tarafa hareketlilik getirmek istedik, kanatlarda değişiklikler yaptık ama olmadı. Yapmamız gereken hamleleri yaptık ama net pozisyonlar üretemediğimiz için kaybettik" değerlendirmesinde bulundu.

"Futbolda oynanmadan maç kazanılmıyor"

Ludogorets'in bu galibiyetle matematiksel olarak kendisini potaya soktuğunu dile getiren İsmail Kartal, "Önümüzde 2 maç var. 2 maçtan 4 puan alınca gruptan çıkmayı garantiliyoruz ama futbolda oynanmadan maç kazanılmıyor. Alabileceğimizi düşünerek bunları söylüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.