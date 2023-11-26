İsmail Kartal: Oyuncularım karakter koydu Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-1'lik skorla kazanılan Fatih Karagümrük maçının ardından "Devre arası soyunma odasında konuştuk. Sadece işimizi yapmamız gerektiğini ve oyuna ağırlığımızı koymamız gerektiğimi anlattım" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Süper Lig'in 13. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile Alpaslan Erdem'in yönetimindeki Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanırken golleri; 48. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 58. dakikada yine Dusan Tadic kaydetti.

Konuk ekip Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 39. dakikada Can Keleş kaydetti.

Karşılaşmanın ardından ise Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

"Maalesef, bugün de önemli eksiklerle maça çıktık"

Deneyimli teknik adam sözlerine şu şekilde başladı:

Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Karagümrük çıkıştaydı. Süper Lig'de en çok milli takıma oyuncu veren takım Fenerbahçe. 13 oyuncu verdik, 3-4 günde bir maç oynuyorlar. Bu kolay değil. Ben sakatlıklara, eksiklere hiçbir zaman sığınmadım. Maalesef, bugün de önemli eksiklerle maça çıktık. Onların yerine oynayan oyuncularım da ellerinden geleni yaptı.

"Devre arası soyunma odasında konuştuk"

Soyunma odasındaki konuşmasını açıklayan Kartal, şunları dedi:

Bu maçı kazanmak çok önemliydi. 1-0 geriden geldik, oyuncularım karakter koydu. Devre arası soyunma odasında konuştuk. Sadece işimizi yapmamız gerektiğini ve oyuna ağırlığımızı koymamız gerektiğimi anlattım. Onlar da ikinci yarıya iyi başladı. Maçın başından sonuna kadar da takımı destekleyen taraftarlara teşekkür ederim.

"Şu an için oyuncu arayışımız yok"

Devre arası transfer dönemi hakkında ise İsmail Kartal, şu sözleri sarf etti:

Şu an için oyuncu arayışımız yok. Oyuncularımız yavaş yavaş dönüyor. Ancak yine başkan ile konuşuruz. Devre arasında takviyeler olabilir. Şu anda tek önemli şey, dört gün sonra oynayacağımız Konferans Ligi maçı.

"Taraftarların desteğinden dolayı teşekkür ederim"

Basın toplantısında da konuşan Kartal, 3 puandan ötürü mutlu olduğunun altını çizerek, şu şekilde konuştu:

Karagümrük takımının son haftalarda çıkışta olduğunu biliyorduk. Biz Türkiye liginde milli takımlara oyuncu veren takım Fenerbahçe. Çok oyuncu veriyoruz. 4 günde 1 maç oynuyoruz. En fazla yoğunluk takımımda. Oyunculara çok fazla yük biniyor. Bir de işin öbür tarafı var. Sakatlarımız var. Sakatlara sığınmadım ama zor geçeceğini biliyorduk. İyi hazırlandık sahaya çıkan oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. İlk yarı baskılı başladık. Erken gol bulsak daha önce koparabilirdik. 1-0 geri düştük. Devre arasında oyuncularımızla 'daha önce de çevirmesini bildik' diyerek kendi işimiz yaparak, karakter koyarak, hızı arttırarak, kazanabileceğimizi konuştuk. Bugün kazandığımız için çok mutluyum. Taraftarların desteğinden dolayı teşekkür ederim. 3 puan için çok mutluyum.

Sakat oyuncuların son durumu hakkında konuştu

Sakatlar hakkında bilgi veren İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı: