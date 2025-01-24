İsmail Kartal, Persepolis'in yeni teknik direktörü

AA & Ensonhaber

Persepolis Kulübü’nden yapılan açıklamada, İsmail Kartal ile gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve anlaşmanın imzalandığı duyuruldu. Bu anlaşma ile Kartal, Mustafa Denizli’den sonra Persepolis’i çalıştıran ikinci Türk teknik direktör olarak tarihe geçti.

LİGDE 4. SIRADA

Sezonun 16 haftası geride kalırken, başkent Tahran temsilcisi Persepolis ligde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 30 puan topladı. Takım, lider Traktör’ün 5 puan gerisinde dördüncü sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE'DEN KUTLAMA MESAJI

Fenerbahçe Spor Kulübü, İsmail Kartal’ın yeni görevine ilişkin bir mesaj yayımlayarak başarı dileklerini iletti. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe’mize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak büyük emek veren, camiamızın bir parçası olan İsmail Kartal’a yeni takımı Persepolis’te üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.