İsmail Kartal: Puan farkının açıldığını düşünmüyorum Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından yaptığı açıklmalarda, "Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz. 5 maçın 5'ini de kazanıp şampiyon olmayı hedefliyoruz." dedi.

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Süper Lig'de 33. hafta maçında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibi ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk şansınızı zora soktu.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

"Oyuncularım çok karakterli"

Kartal'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Sonuçta 3 puan almak için geldik. Rakibimizin de çıkışı vardı son haftalarda. Bugün de çok iyi savunma yaptılar, çok kapandılar. Çok zorlandık kapalı savunmaya karşı ama 2 gol atmayı başardık. Berabere bitti maç. Ben oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Oyuncularım çok karakterli."

"Şampiyonluğa oynayan takım için çok ağırdı"

"Her şey bitmedi. Daha 5 maç var. Son anda penaltıyla maç berabere bitti. Bu bizi bir hayli üzdü. Biz de izledik, dışarıdan destek aldığımız yorumcular, olayı inceleyince şampiyonluğa oynayan takım için çok ağırdı."

"Biz pes etmedik"

"Taraftarımız şunu bilsin. Biz pes etmedik. Ben oyuncularıma güveniyorum. Sonuna kadar mücalede vereceğiz. 5 maç var. 5 maçın 5'ini de kazanmaya yönelik tüm gayretimizle taraftara kendimizi affetirmeyi ve şampiyon olmayı hala hedefliyoruz. Daha bir şey kaybetmedik."

"Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz"

Beraberlik sonrası Galatasaray ile oluşan puan farkı hakkında gelen soruya cevap veren Kartal, "Onunla ilgili konuşmuyoruz. Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz. 5 maçın 5'ini de kazanıp şampiyon olmayı hedefliyoruz." dedi.

