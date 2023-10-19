İsmail Kartal: Şampiyonluk yolunda kayıp istemiyorum Tarihi bir dönem geçiren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, pazar günü oynanacak olan Hatayspor maçında yol kazası istemiyor.

ensonhaber.com

Sezon müthiş bir başlangıç yapan, Avrupa'da ve ligde oynadığı 16 maçı da kazanan Fenerbahçe, 9. hafta maçında Hatayspor'u konuk edecek.

Milli takımlardan dönen oyuncuların da katılmasıyla tam kadro bu karşılaşmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, ara sonrasındaki ilk karşılaşmada kayıp yaşamak istemiyor.

Taraftarının önünde kazanmak isteyen sarı-kanarya, hem liderliğini sürdürmek hem Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiden çıkacak sonuca göre puan farkını açmayı hedefliyor.

"Kayıp istemiyorum"

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da oyuncularına seslendiği ve rakibin yenilgisiz olduğuna vurgu yaparak, "Şampiyonluk yolunda kayıp istemiyorum." dediği öğrenildi.