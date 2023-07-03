İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, dün futbolcularla yaptığı toplantının ardından bu kez de taraftara seslendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, taraftarlara mesaj gönderdi.

"Vakit tek yumruk olma vakti"

Sarı-lacivertlilerin resmi hesabından yayınlanan mesajında şu ifadeler kullanıldı:

Bu takımın sizin inancınıza, sizin koşulsuz desteğinize ihtiyacı var! Vakit tek yumruk olma vakti!

"Beni zamanla tanıyacaksınız"

Öte yandan Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına dün çıktı.

Takımla konuşan deneyimli çalıştıtrıcı, futbolculardan şampiyonluk beklediğini belirtti.

Eğer saygı olmazsa, inanç olmazsa ve iyi çalışmazsak hiçbir şansımız yok. Açık ve net söylüyorum. Beni zamanla çok iyi tanıyacaksınız. Ben de sizin gibi futboldan geldim. Hayatımı Fenerbahçe'ye verdim. El ele verip camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz.

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