İsmail Kartal'dan Galatasaray'a sert sözler Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'a zehir zemberek cevap verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Maribor maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ben rakibim istiyor diye hiçbir zaman bir oyuncuyu kulübe transfer ettirmem. Bunu başkanımız da biliyor. Bir kulüp farklı teklifler yaparak bir oyuncuyu transfer edebilir. Buna çalım denmesini doğru bulmuyorum. Çalım sahada olur. Bize lazım olan, kaliteli ve Fenerbahçe kalitesini ortaya koyacak oyuncuları istiyoruz.

"Gayet iyi durumdayız"

Fizik olarak gayet iyi durumdayız. Oyun olarak da neler yapabileceğimizi resmi maçlarda gösterdik. Oyuncularımızın takıma adapte olmasıyla birlikte her maçı kazanmak için sahaya çıkan bir Fenerbahçe olacak.

"Lincoln'ün sözleşmesini dondurduk"

Lincoln'ün sözleşmesini devre arasına kadar dondurduk. Tedavisi devam ediyor.

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"Küçük söylemler..."

Bunlar küçük söylemler. Türk takımlarının Avrupa'da birbirini desteklemesi lazım. Bizim hedefimiz ülke puanını yükseltmek. Avrupa'daki tüm Türk takımlarına başarılar diliyoruz.

"En büyük hedefimiz taraftarımızı mutlu etmek"

Fenerbahçe'nin transfer edeceği her oyuncu kaliteli oyuncudur. Pozitif oynayan bir takımız. Bu sezon Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. En büyük hedefimiz taraftarlarımızı mutlu etmek.

"Tete listemizde yoktu"

Tete en başından beri bizim transfer listemizde yoktu. Kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı. Bize teklif edildi ancak hem ben uygun bulmadım hem kulübümüz uygun bulmadı. Bir de işin bonservis kısmı var. Tete ayarında veya daha üstün isimleri kadromuza katmak için uğraşıyoruz şu anda.

"Konferans Ligi'nde şampiyon olabiliriz"

Konferans Ligi şampiyonluğu neden olmasın? Bütün çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Fenerbahçe'nin hedefi, olduğu her turnuvayı kazanmaktır.

"Arao ve Gustavo ayrılacak"