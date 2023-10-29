İsmail Kartal'dan hakemlere isyan! Dürüstçe ne görüyorlarsa çalsınlar Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 5-0 kazanılan Pendikspor maçının ardından "Penaltı almamız için daha ne olacak? Allah aşkına diyorum bak Allah aşkına, bize de rakiplerimize de net olsunlar, dürüstçe ne görüyorlarsa çalsınlar" dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 5-0 kazanırken golleri; 30. dakikada Erdem Canpolat kendi kalesine, 42. dakikada İrfan Can Kahveci 65, 77 ve 87. dakikalarda ise Edin Dzeko kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 30'a yükselten Fenerbahçe liderliğini sürdürürken, Pendikspor 7 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"5-0 kazandık ama oradaki penaltının verilmemesi çok düşündürücü bence"

Maçın son anlarındaki pozisyonun penaltı olması gerektiğini söyleyen Kartal, şunları dedi:

Bu maça da en iyi şekilde hazırlandık. Maç başından sonuna kadar oyunun kontrolü bizdeydi. Maçın 1 ve 2. dakikalarda yine sakatlık oldu. O bizi biraz sarstı. Yaptığımız değişikliklerle ilk yarıyı 2-0, maçı 5-0 bitirdik. Daha farklı olabilirdi. Sonuçta bir de verilmeyen penaltı var. Maçın skoru 5-0 ama ne verilmesi gerekiyorsa verilir. Penaltı almamız için daha ne olacak? Allah aşkına diyorum bak Allah aşkına, bize de rakiplerimize de net olsunlar, dürüstçe ne görüyorlarsa çalsınlar. 5-0 kazandık ama oradaki penaltının verilmemesi çok düşündürücü bence.

"Sakatlanan oyuncularımızı en iyi şekilde aramıza tekrar katarız"

Takımda üst üste yaşanan sakatlıklar hakkında konuşan Kartal, şu ifadeleri kullandı:

1. dakikada 2 sakat veriyoruz. Hiçbir takımın, hiçbir futbolcunun... Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Hiç de tahmin etmeyeceğimiz oyuncular. Bunu anlayamıyorum, çözemiyorum. Bir şanssızlık, bir terslik var. Çok şükür ki bir şekilde maçları kazanıyoruz. Çok iyi çalıştığımız için gerçekten takım olarak mücadele ediyoruz. İstediğimiz oyunu oynuyoruz. Sakatlanan oyuncularımızı en iyi şekilde aramıza tekrar katarız. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Samet'in çok bir şeyi yok. Kramp girmiş. Tedbir amaçlı. Becao 'Hafif ağrım var' dedi. Tedbir amaçlı oyuna almadım. Fred'in durumu belli değil. Yarın belli olacak.

"Trabzonspor takımı, iyi bir takım"

Son olarak gelecek hafta oynayacakları Trabzonspor maçını değerlendiren İsmail Kartal, şu sözleri sarf etti: