İsmail Kartal'ın ekibi Persepolis, Foolad Khuzestan ile berabere kaldı

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İran Pers Körfez Pro Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Yahya Golmohammadi yönetimindeki Foolad Khuzestan ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis karşı karşıya geldi.

Shohadaye Foolad Khoozestan'da oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Maç, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Persepolis'in golü 39. dakikada Isa Alekasir'den geldi. Khuzestan'ın golünü ise 78. dakikada Abolfazl Zadeh Attar kaydetti.

İSMAİL KARTAL'IN TAKIMI 4. SIRADA

Bu sonuçla birlikte ev sahibi takım Khuzestan 35 puana yükseldi ve haftayı 3. tamamladı. Persepolis ise 34 puanla 4. sırada konumlandı.

Khuzestan, gelecek hafta Kheybar'la deplasmanda karşılaşacak.

Takımının başında ilk kez Khuzestan maçında yer alan İsmail Kartal ise gelecek hafta GOL Gohar'ı konuk edecek.