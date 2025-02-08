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Haber Merkezi

İran Pers Körfez Pro Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis ile Mehdi Tartar'ın çalıştırdığı GOL Gohar karşı karşıya geldi.

Shahr-e Qods Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım Persepolis oldu.

GALİBİYET GOLÜ SERDAR'DAN GELDİ

Persepolis'e galibiyeti getiren golü ise 73. dakikada milli futbolcu Serdar Dursun kaydetti.

Böylelikle forvet oyuncusu, İran kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.

İSMAİL KARTAL'IN TAKIMI 3. SIRADA

Alınan bu sonuçla birlikte Persepolis, puanını 37'ye çıkardı ve haftayı 3. sırada tamamladı. GOL Gohar ise 28 puanda kaldı ve 5. sırada konumlandı.

Ligin gelecek haftasında Persepolis, Aluminium Arak ile deplasmanda karşılaşacak. GOL Gohar ise sahasında Mes Rafsanjan'ı konuk edecek.