İsmail Kartal'ın yönetimden talebi: 3 transfer istiyorum Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı İsmail Kartal, yönetime verdiği raporda 3 mevkiye transfer istediğini belirtti.

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Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de devre arasında takıma takviyeler yapılması da bekleniyor.

Stoper bölgesini yetersiz gören İsmail Kartal, yönetime verdiği raporda 6 numara ve kanat forvete de ihtiyacı olduğunu belirtti.

Joshua King'in sık sık sakatlanması, Cengiz Ünder'in bekleneni verememesi gibi nedenlerden dolayı kanat forvet takviyesi isteyen Kartal'ın savunmadaki sakatlıklar sebebiyle de ivedilikle bir stoper alınmasını istediği öğrenildi.

"3 transferi yaparak şampiyonuz"

Fred'in sakatlanmasıyla birlikte adeta "yol geçen hanına dönen" orta sahaya da Krunic gibi bir yıldızın alınmasını isteyen deneyimli hocanın bu 3 transferin yapılmasıyla birlikte şampiyon olacaklarına inandığı da gelen haberler arasında.

Yönetimin de bu rapor doğrultusunda çalışmalara başladığı kaydedildi.