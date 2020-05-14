İsmail Köybaşı: İspanyolca dersleri alıyorum La Liga ekiplerinden Granada forması giyen İsmail Köybaşı, İspanya'daki hayatıyla ilgili konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan La Liga'nın geri dönüş tarihi net olarak bilinmezken, öngörülen tarihin ise 12 Haziran olduğu federasyon tarafından açıklanmıştı.

İspanyol ekibi Granada'da forma giyen ve sosyal izolasyon sürecinde vaktinin çoğunu evinde geçiren İsmail Köybaşı, Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu.

30 yaşındaki futbolcu, haftanın 3 günü İspanyolca dersleri aldığını da dile getirdi.

''BENİ BALE İLE KIYASLADILAR''

İspanyolca öğrenmesi nedeniyle ülkedekilerin kendisini takdir ettiğini belirten İsmail Köybaşı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Haftada 3 defa internet üzerinden İspanyolca ders alıyorum. Takımla anlaşabiliyorum. Hatta bir maçtan sonra da İspanyolca röportaj verdim. Real Madrid'li Bale'e kızgınlar. Yıllardır İspanyolca öğrenmediği için. Bu konuda beni Bale'la kıyasladılar.''

İsmail Köybaşı İspanyolca röportaj verdi - İZLE



SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Bu sezon başında dahil olduğu Granada ekibi ile 1 yıllık sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan İsmail Köybaşı, İspanyol takımı ile 6 maçta forma şansı bulabildi.

Bu karşılaşmalarda 1 gol atan Köybaşı, takımına asist katkısında ise bulunamadı.