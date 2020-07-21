İsmail Köybaşı serbest kaldı

Granada forması giyen İsmail Köybaşı'nın, kontratı sona erdi. İspanyol ekibinin sözleşme uzatmadığı 31 yaşındaki oyuncu, Türkiye'ye dönebilir.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynadıktan sonra yurt dışına açılan İsmail Köybaşı'nın, La Liga macerası pek beklediği gibi gitmedi.

4 MAÇTA OYNADI

Ligde sadece 4 maçta forma giyen ve gol ya da asist üretemeyen 31 yaşındaki sol bekin, Granada'yla sözleşmesi sona erdi.

Sezonu 7. sırada bitiren İspanyol ekibinin, İsmail'i takımda tutması beklenmiyor.

TÜRKİYE'YE DÖNEBİLİR

Öte yandan tecrübeli sol bekin, TFF'nin değiştirdiği yeni yabancı kuralı sonrası Türkiye'ye dönebileceği belirtildi.