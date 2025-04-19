İsmail Köybaşı'ndan eski takıma Beşiktaş'a şık gol!

Haber Merkezi
Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında harika bir gol kaydedildi.
Göztepe'nin kaptanı İsmail Köybaşı, 2009-2016 yılları arasında formasını giydiği Beşiktaş'a şık bir gol attı.
GOL NASIL GELİŞTİ?
Dakikalar 46'yı gösterdiğinde sağ kanattan gelişen ev sahibi ekibin atağında ceza sahası içine yapılan ortada savunmanın ceza sahası dışına uzaklaştırmak istediği topta İsmail, ceza sahası yayı içerisinden sol ayağıyla gelişine nefis bir şut çıkardı.
Meşin yuvarlak kalenin sol üst köşesinden ağlarla buluştu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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