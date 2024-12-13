İsmail Yüksek, dalya diyecek! Her şey Jose Mourinho'ya bağlı

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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Başakşehir karşısında forma giymesi durumunda sarı-lacivertli formayla 100. resmi maçına ulaşacak.

Kariyerine Fenerbahçe'de 2020-2021 sezonunda başlayan İsmail Yüksek, ilk olarak Ankaragücü karşısında 12 dakika süre alarak sahneye çıktı.

Bir süre Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralık olarak gönderilen milli oyuncu, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'ye geri dönerek Jorge Jesus yönetiminde takımda daha fazla yer bulmaya başladı.

O sezon toplamda 32 maçta görev alan İsmail, 1672 dakika sahada kalarak 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.

İSMAİL KARTAL DÖNEMİNDE YÜKSELİŞ

Jorge Jesus'un ardından Fenerbahçe'nin başına İsmail Kartal geçince İsmail Yüksek, sarı-lacivertlilerin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Geçen sezon toplam 47 resmi maçta forma giyen oyuncu, 3555 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda 1 gol ve 6 asistle etkili olan İsmail, aynı zamanda 9 sarı kart ve 2 kırmızı kart gördü.

MOURINHO İLE İSTİKRARINI SÜRDÜRÜYOR

Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde de önemli bir rol üstlenen İsmail Yüksek, 24 resmi maçın 19'unda forma şansı buldu.

Toplam 1189 dakika sahada kalan oyuncu, özellikle orta saha direnci ve pas bağlantılarıyla dikkat çekti.

Athletic Bilbao karşılaşmasıyla birlikte 99. resmi maçına çıkan milli futbolcu, toplamda Fenerbahçe formasıyla 6428 dakika süre aldı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA DALYA DİYEBİLİR

Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 61 kez sahaya çıkan İsmail Yüksek, ligdeki istikrarıyla da adından söz ettiriyor.

Başakşehir karşısında oynaması durumunda kariyerindeki bu önemli kilometre taşını tamamlamış olacak.