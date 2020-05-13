İsmail Yüksek, Fenerbahçe formasını giydi Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan renklerine kattığı 21 yaşındaki İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla açıklamalarda bulundu.

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Koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk transferini gerçekleştirmişti.

TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek'i 5 yıllığına kadrosuna katan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz gün genç futbolcuya formayı da giydirdi.

''TRANSFERİMDE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM''

Fenerbahçe formasıyla bir açıklamada bulunan Yüksek, transferinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Yüksek, ''Transferimde emeği geçen öncelikle kulüp başkanımız Sayın Ali Koç'a, yöneticilerimiz Selahattin Baki ve Kemal Danabaş'a teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Büyük Fenerbahçe ailesine selamlar...'' ifadelerini kullandı.

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8 GOL 6 ASİST

Ön libero ve merkez orta saha bölgelerinde oynayan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 26 maçta 8 gol atıp 6 da asist yaptı.

İsmail Yüksek resmen Fenerbahçe'de