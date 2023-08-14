İsmail Yüksek: Futbol şansı bizimle değildi Gaziantep FK'yı 2-1 yenen Fenerbahçe'de genç oyuncu İsmail Yüksek, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

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İsmail Yüksek, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası duygu ve düşüncelerini paylaştı.

"Fark açabilecek fırsatlar da bulduk"

İsmail Yüksek maç sonu açıklamasında, "Ligin ilk maçları her zaman zordur. Fark açabilecek fırsatlar da bulduk. Futbol şansı yanımızda değildi ama olsun, güzel bir galibiyet aldık. Gaziantep'i tebrik ediyorum, 10 kişi çok iyi mücadele ettiler. Bugün bu maçın keyfini yaşayıp yarın perşembe günkü önemli maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

"Futbol şansı bizimle değildi"

Yüksek önümüzdeki haftalarda sahaya daha kuvvetli çıkacaklarını belirterek, "Farkı açabilecek fırsatlar geldi, kalecinin çıkardığı toplar, direkten dönenler... Futbol şansı bizimle değildi. Yaptığımız hataları teknik ekibimiz bize aktaracak. Kendi aramızda da konuştuk. Önümüzdeki maçlara daha kuvvetli çıkacağız." açıklamasını yaptı.