İsmail Yüksek: Lig şaibelerle dolu

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'la derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, derbisi öncesinde ve sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu hakkında konuştu.

"Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu"

Yayıncı kuruluşa konuşan İsmail Yüksek "Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum." dedi.

İsmail Yüksek: Lig şaibelerle dolu

"Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik"

24 yaşındaki oyuncu açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok! Galatasaray maçını kazanmak için her şeyi yapacağız. Sonrasında Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarımızı bir nebze mutlu etmek istiyoruz."