İsmail Yüksek: Lig şaibelerle dolu Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi öncesinde, "Bu sene lig şaibelerle dolu" dedi.

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'la Fenerbahçe derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi öncesinde Süper Lig ve sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu hakkında konuştu.

"Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu"

Yayıncı kuruluşa konuşan İsmail Yüksek "Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum." dedi.

"Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik"

24 yaşındaki oyuncu açıklamalarına şöyle devam etti: