İsmail Yüksek: Taraftarımızın bize desteği çok önemli

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı oyuncusu İsmail Yüksek, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiği Rusya kampında FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Kamp sürecine dair açıklamalarda bulunan İsmail Yüksek, ilk defa çalıştığı teknik direktör İsmail Kartal'ın, Fenerbahçe ruhunu futbolculara aşılayabilecek bir hoca olduğunu da söyledi.

Bu sezonun çok değerli olduğuna vurgu yapan Yüksek, camiayla birleşip şampiyonluğa ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Kamp dönemine dair konuşan İsmail Yüksek, şunları dedi:

Kamp dönemi yoğun geçiyor. Hava da çok değişken, bir sıcak bir soğuk ama bunun ötesinde gerçek anlamda çok güzel bir kamp dönemi oluyor. İsmail hocamızla beraber yeni bir döneme başladık. Takıma yeni katılan arkadaşlarımız da oldu. Onların da uyum süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Şu an takımdaki arkadaşlık da çok iyi. Umarım lige de çok güzel bir şekilde yansır.

Türkiye Kupası'nı kazanmalarını değerlendiren İsmail Yüksek, şu şekilde konuştu:

Yorucu ve yoğun bir sezon geçirdik. İstediğimiz hedefe ulaşamasak da sonu kupayla biten bir sezon oldu. Kupa kazanmak her zaman güzel ve özeldir. Ama futbolda hiçbir zaman dün yok. Bizim önümüze bakmamız gerekiyor. Geçen sene yaptığımız hataları bu sene yapmamamız gerekiyor. Kendimize özgü değerlendirmeler yapmamız gerekiyor ki teknik ekibimizle, ağabeylerimizle, kardeşlerimizle beraber konuşup geçen sene yaptığımız hataları bu sene yapmamaya çalışıyoruz. Bizim için bu sene gerçekten çok değerli bir sene olacak. Şu anda da güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Lige hazırlanmaya, daha da güçlenmeye çalışıyoruz. İlk hazırlık maçımızı da oynadık. Tabii ki onun değerlendirmesini hocamız ve teknik ekip yapacaktır ama en azından iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz, her ne kadar penaltılarla kaybetsek de...

Üç kulvarda da mücadele edebilecek kalitede bir takıma sahip olduklarının altını çizen genç Yüksek, şu şekilde konuştu:

Rusya kampında takımda yer alan Fenerbahçe Futbol Akademisi genç oyuncuları hakkındaki görüşlerini de dile getiren İsmail Yüksek, şu ifadeleri kullandı:

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Fenerbahçe ruhunu futbolculara aşılayabilen bir hoca olduğuna değinen İsmail Yüksek, şu şekilde konuştu:

Hep birlikte tek bir hedefe odaklandıklarına değinen İsmail Yüksek, şunları söyledi:

Ben de diğer arkadaşlarım gibi bu seneyi çok önemsiyorum. Uzun bir tatil dönemimi yoktu ki tatilde de ekstra çalışmaya özen gösterdim. Yeni gelen hocamız, teknik ekip ve arkadaşlarımla en kısa sürede tanışmak, alışmak istedim. Benden ne istediklerini merak ettim. O yüzden milli takımdan sonraki süreçten erken döndüm. Tabii bir de şu vardı, geçen sezonun sonunda hem kendi takımımda hem de A Milli takımda forma şansı az buldum. Sezon biter bitmez aslında dinlenme dönemi başlamıştı. Milli takımda da oynama sürem az olduğu için erken gelmeye çalıştım. Diğer takım arkadaşlarımı da düşünüyorum, onlar da milli takımlarda oynadılar. Onlar için de çok yoğun bir süreç oldu. Hep birlikte herkesin tek bir hedefi var, o da; tüm camiamızın istediği şey. Birlik ve beraberlik içinde olursak, istediğimiz tek şeye odaklanırsak bu sene çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Şu anda çok güzel bir ortam var. Herkesin de hedefi bu ortamı en iyi şekilde tutabilmek. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Tüm takım da birbirine alışıyor. Sana içinde saha dışında ve yemeklerde kaynaşıyoruz. Bu birlikteliğimizi sezon sonuna kadar götürebilirsek güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum.

Takım içerisindeki her oyuncuyla iyi anlaştığını dile getiren Yüksek, şunları dedi:

Kamp dönemi boyunca özellikle yeğenlerinden ayrı kalmasının biraz üzücü olduğunu ve onları çok sevdiğini aktaran İsmail Yüksek, şöyle konuştu:

Başarılı futbolcu, şampiyonluk yolunda taraftarımızın desteğine değindi ve sözlerini şu şekilde noktaladı:

Fenerbahçe her yerde, Fenerbahçe sadece bir yerde değil. Dünyanın her bir köşesinde bir Fenerbahçe taraftarı var. Bizler de bu takımda, böyle büyük camiada oynadığımız için gurur duyuyoruz. Taraftarımız her zaman yanımız olsunlar, her zaman bizi desteklesinler. Bu sene çok değerli. Camiamızla birleşip, camiamızın istediği şampiyonluğa elimizden ne geliyorsa yaparak ulaşmak istiyoruz, mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Kimse onlardan daha çok isteyemez ama bizler de çok ama çok istiyoruz. Tabii 9 senedir bu takım şampiyon olamıyor. Bu sene inşallah o 9 yıllık süreci sonlandırmak istiyoruz. Bu kampla da başladık. Bu şekilde onlarla birlikte şampiyon olmak istiyoruz.