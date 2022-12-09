İsmail Yüksek: Ülkemizi Avrupa'da temsil etmek istiyorum

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu. Yüksek, "Kupa kaldırdıktan sonra kulübün de isteği olursa Avrupa'da oynamak isterim" dedi.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından İsmail Yüksek, gündeme dairaçıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan İsmail, sarı-lacivertlilerin durumu ve Avrupa hedefleri üzerine konuştu.

"Ülkemizi Avrupa'da temsil etmek istiyorum"

Adı Avrupa kulüpleriyle de anılan orta saha oyuncusu, "Ülkemizi Avrupa'da temsil etmek istiyorum ama sırayla gidiyor benim hayallerim. Bu seneki en büyük hayalim bu formayla kupa kaldırmak. Kupa kaldırdıktan sonra kulübün de isteği olursa Avrupa'da oynamak isterim." dedi.

"Tek kelime ile rüya gibi bir sezon benim için"

23 yaşındaki futbolcu sözlerinin devamında, "Kamp ortamı şu an gerçekten çok güzel. Bu sene alışılmadık bir kamp dönemi oluyor bizim için Dünya Kupası arasından dolayı. Biz gerçekten iyi geçiriyoruz. Hocamız ve yardımcıları, bu kamp öncesinde yaptığımız hataları bize gösteriyor.

Tek kelime ile rüya gibi bir sezon benim için. Hüznü de mutluluğu da bir arada yaşadım bu sene. Geçen sene istemediğim bir sezon sonu oldu. Bu sezon başı çok büyük hedefler koydum kendime. Yazı sadece antrenman yaparak geçirdim." açıklamasında bulundu.

"Böyle devam ettiğimiz sürece önümüzde kimsenin duramayacağını herkes biliyor"

İsmail Yüksek, "Bu sezon başladığında tek hedefim kalıcı olmaktı. Çok şükür iyi başladım ama istenmedik şeyler oldu. Dinamo Kiev maçı ve elenmemiz üzdü ama daha sonra üstesinden gelmek gerekiyor. Şu an için her şey iyi gidiyor. Jorge Jesus, çok tecrübeli. Çok değerli bir ekibi var. Tam olarak hedefe kilitlenmiş bir şekilde gidiyoruz. Taraftarımızla birlikteliğimiz çok iyi.

Böyle devam ettiğimiz sürece önümüzde kimsenin duramayacağını herkes biliyor. Hocamızın bu sene çok büyük etkisi var takıma. Çok tecrübeli ve değerli bir hoca. Takıma değer veriyor. Futbolcuların her zaman yanında." sözlerini sarf etti.